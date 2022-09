Teixeira dos Santos: “Aumentos das pensões e da Função Pública não alimentam espiral inflacionista”

Quando comentou a forma como o primeiro-ministro tinha explicado a questão das pensões disse que tinha sido “desastrada e desastrosa”, citando palavras de António Costa quando era comentador… Os pensionistas têm razões para estarem baralhados neste momento?

Creio que têm razões para estarem baralhados em primeiro lugar pela forma pouco clara como a comunicação foi feita e, por outro lado, por toda a polémica que se seguiu. A entrevista ajudou a perceber algumas questões mas creio que a confusão ficou lançada, a dúvida ficou no espírito de muitos cidadãos, em particular dos pensionistas e eu creio que é importante que o Governo possa clarificar ainda mais. Percebo que haja uma questão relativamente à qual o Governo não quer adiantar muito, que é o que vai ser a actualização das pensões em 2024. Em 2023 será uma actualização em linha com a inflação no final deste ano. O que o Governo está a fazer é, em vez de dar esse aumento da pensão em 2023, é antecipar uma parte substancial desse aumento para Outubro.