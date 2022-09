Mudanças nos estilos de vida para um cérebro saudável

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (2022), mais de 55 milhões de pessoas vivem com demência em todo o mundo e há quase dez milhões de novos casos por ano. Embora a demência não faça parte do processo natural do envelhecimento, a maioria dos casos ocorre em pessoas acima dos 65 anos.

A demência é uma síndrome em que existe deterioração da função cognitiva e funcional, conduzindo à perda da autonomia das pessoas. Esta doença tem impacto físico, psicológico, social e económico, não apenas para as pessoas que vivem com demência, mas também para os seus cuidadores, famílias e sociedade em geral.

A demência resulta de uma variedade de doenças e lesões que afetam primária ou secundariamente o cérebro. A doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência. Atualmente, a demência é uma das principais causas de morte, incapacidade e dependência entre os idosos em todo o mundo.

Sabe-se que existem muitos factores que contribuem para o curso do envelhecimento, como os factores genéticos, demográficos, de saúde e do estilo de vida que interagem quer para proteger, quer para aumentar a susceptibilidade para o declínio cognitivo nas pessoas em idade avançada (Sobral, 2022).

Não é possível impedir completamente o surgimento de uma demência, contudo, através da escolha de um estilo de vida saudável o mais precocemente possível, podemos evitar algumas doenças. É possível adotar mudanças saudáveis nos estilos de vida implementando práticas que contribuam para um envelhecimento ativo e bem-sucedido, nomeadamente:

- A alimentação contribui fortemente para a nossa saúde. Uma dieta equilibrada deve incluir alimentos diversificados: leite e seus derivados, hortaliças, legumes, leguminosas, frutas (incluindo os frutos secos), peixe e carnes brancas. Devemos privilegiar os produtos frescos provenientes dos produtores de proximidade. Os alimentos processados, excessivamente salgados e açucarados e bebidas alcoólicas devem ser evitados. A confeção dos alimentos deve ser cuidada, evitando a gordura em excesso, optando por cozidos, grelhados e estufados. É importante ingerir água, infusões e sumos naturais de fruta ao longo do dia e não apenas quando se tem sede. A ingestão de bebidas com cafeína deve ser consumida com moderação.

- A atividade física influencia e tem impacto na qualidade de vida e deve ser realizada de forma confortável, adequada e regular. Sempre que possível, privilegiar as atividades ao ar livre e evitar os horários com temperaturas extremas. Esta prática pode incluir nadar, andar de bicicleta, caminhar, dançar, correr, jardinar, e permitir ainda o convívio e interação com outras pessoas, mantendo ou alargando a rede de contactos. As atividades desportivas devem ser orientadas por um profissional qualificado e adequadas à condição de saúde e gostos pessoais.

- O sono é fundamental para a saúde, pelo que devemos adotar uma rotina saudável: manter um horário para deitar e levantar; no quarto de dormir não deve haver ruído e luminosidade intensa, a temperatura deve ser amena; não usar o telemóvel e outros aparelhos electrónicos (incluindo a televisão); evitar a ingestão de bebidas com cafeína cerca de 6 horas antes de dormir; optar por uma refeição leve ao jantar e evitar a ingestão de bebidas alcoólicas.

- Com o objetivo de ter um cérebro saudável devemos estimulá-lo através de exercícios de raciocínio como jogos de xadrez, damas e cartas, palavras cruzadas, sudoku, sopa de letras, puzzles, leitura, escrita, conversação e canto. Atividades criativas como bordar, pintar, tricotar, desenhar, fazer croché, costurar e fazer bricolage, estimulam a função cognitiva proporcionando momentos agradáveis e relaxantes.

- Devemos privilegiar os encontros com aqueles que mais amamos, num ambiente tranquilo e aconchegante. Os momentos de convívio e lazer podem ser promovidos através da participação em clubes desportivos, recreativos, sociais, culturais e atividades de voluntariado.

- O contacto com a natureza, usufruindo das praias, serras, florestas, reservas e parques naturais, produz melhorias físicas e psíquicas. As cidades disponibilizam espaços verdes e equipamentos como circuitos pedonais e de manutenção, ciclovias, jardins, que permitem a prática de atividade física regular e gratuita.

A estimulação física e cognitiva deve ser integrada nas rotinas diárias das pessoas, dando atenção aos pequenos prazeres da vida, estando disponíveis para novas experiências, gratas pelas conquistas alcançadas e com a sabedoria para apreciar em cada dia todas estas vivências.

As autoras escrevem segundo o Acordo Ortográfico de 1990