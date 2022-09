Tens um podcast? Concorre aos prémios do festival Podes até 25 de Setembro

O festival de podcasts Podes está de volta e os criadores de podcasts em Portugal têm até este domingo, 25 de Setembro, para candidatarem os seus programas aos Prémios Podes.

A quarta edição do Podes acontece a 12 de Novembro. O festival tem como objectivo “a promoção e celebração dos podcasts em Portugal e reconhecer o trabalho e as conquistas dos podcasters que entre nós contribuem para essa missão”, lê-se no comunicado enviado pela organização.

A programação conta com workshops, painéis e gravações de podcasts ao vivo, “em diversos locais em paralelo”, e culmina, como sempre, na entrega dos prémios, distribuídos por 15 categorias.

A inscrição nos prémios Podes, “que celebram os melhores podcasts portugueses”, pode ser feita através de um formulário no site do festival. De acordo com o regulamento, podem concorrer podcasts com pelo menos três episódios publicados entre 1 de Agosto de 2021 e 31 de Julho de 2022.

As candidaturas podem ser feitas às categorias Narrativa, Entrevista, Humor, Lifestyle, Política, economia e informação, Arte e Cultura, Cinema e Televisão, Jogos e passatempos, Desporto, Ciência, Tecnologia e educação, Questões sociais, Rádio, Prémio Vozes, indicando três episódios para serem ouvidos pelo júri.

Além das categorias a concurso, o júri atribui o prémio Podcast do Ano, escolhido entre os vencedores das outras categorias.

Quem ouve podcasts também tem uma palavra: há um Prémio do Público para o podcast com mais votos de ouvintes. A votação online, que começou no início de Setembro, encerra a 16 de Outubro. Basta entrar no formulário e votar no teu podcast preferido.

O festival Podes é organizado pela Portcasts, plataforma fundada por Márcio Barcelos, autor do podcast Sobretudo. Nas primeiras três edições, o PÚBLICO fez parte da organização do festival, mas liga-se este ano ao evento como media partner.