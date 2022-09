O que fazer quando é normal o ódio na relação conjugal

Sabe o que é “ódio conjugal normal”? Se é casado ou está numa relação de longo prazo, provavelmente sim. “Há décadas que falo sobre isso em todo o país e nunca ninguém me perguntou: ‘O que você quer dizer com isso?’ Toda gente sabe o que é”, responde Terrence Real, terapeuta familiar e autor de best-sellers, que trabalha com casais.