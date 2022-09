Depois da arte, Brad Pitt aposta na beleza sem género

Brad Pitt tinha dito que estava a ponderar um afastamento de Hollywood, pondo um ponto final na sua carreira de actor. E trabalho e inspiração parece que não lhe falta noutras áreas.

Depois de, nesta semana, ter surgido na imprensa mundial na inauguração de uma exposição de esculturas feitas por si (e o crítico de arte do reputado Guardian, Jonathan Jones, ​constatou que, “chocantemente, Brad Pitt revelou-se um escultor muito bom"), o protagonista de Bullet Train: Comboio Bala, actualmente nas salas nacionais, revelou o seu último empreendimento: uma linha de produtos para cuidar da pele.

A gama de produtos, idealizada em parceria com os viticultores do afamado Château Beaucastel, que produz vinhos como o Famille Perrin Château de Beaucastel, é 100% vegan e foi criada com o propósito de retardar os sinais de envelhecimento, tanto em homens como mulheres.

“Feito de ciência e terroir, para ser um com a Natureza e a sua própria natureza. Feito de harmonia e respeito. Este é Le Domaine”, lê-se numa legenda no Instagram da nova empresa.

À edição britânica da revista Vogue, o actor explicou que a ideia de anunciar um produto sem género está relacionada com o facto de acreditar “em ser o mais abrangente possível”. Além disso, sublinha o esforço por manter “o cheiro muito neutro, muito fresco e muito, muito subtil”. E justifica: “Sou o tipo de pessoa que mudará de quarto de hotel se conseguir cheirar a colónia da última pessoa que lá ficou!”

Já a inspiração, confessou, chegou-lhe através da ex-namorada Gwyneth Paltrow. “Adoro o que a Gwyneth fez [com o Goop]. Ela ainda é uma amiga realmente querida, e construiu este império.” E mais: é a actriz a responsável pelos cuidados (ainda que mínimos, confessa) que tem com a sua própria pele: “Ela foi provavelmente a primeira pessoa que me fez lavar a cara duas vezes por dia...”

Sobre a idade, o actor, que completa 59 anos em Dezembro, confessa: “Quanto mais velho fico, mais penso na qualidade de vida.” O mais importante? “A família e os amigos no final do dia é tudo o que importa.”