Turismo do Centro quer mostrar que criatividade está ligada a sustentabilidade

A Turismo Centro de Portugal vai assinalar o Dia Mundial do Turismo, comemorado a 27 de Setembro, durante uma semana, com várias iniciativas, centradas em mostrar que “a criatividade está intimamente ligada com a sustentabilidade dos territórios”. A Organização Mundial do Turismo escolheu para assinalar a data este ano o tema Repensar o Turismo.

Com este mote, a organização pretende “colocar as pessoas e o planeta em primeiro lugar e reunir todos, desde governos e empresas até comunidades locais, em torno de uma visão partilhada para um sector mais sustentável, inclusivo e resiliente”, referiu hoje a Turismo Centro de Portugal (TCP), em comunicado.

No âmbito deste tema, a Turismo do Centro vai “mostrar nos próximos dias que a criatividade está intimamente ligada com a sustentabilidade dos territórios”, adiantou. “Repensar o turismo é pôr a criatividade ao serviço das populações. É fundamental que todos os agentes da actividade turística, em conjunto, assumam que o turismo de nada serve se não contribuir para a melhoria da qualidade de vida das populações e tornem assim esta actividade ainda mais aliciante e geradora de desenvolvimento”, disse, citado na nota de imprensa, o presidente do TCP, Pedro Machado.

Nos próximos dias, as iniciativas têm como objecto a promoção dos cinco destinos da região Centro do país, que integram a Rede das Cidades Criativas da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), com uma visita de jornalistas e bloggers às cidades.

As cinco cidades criativas do Centro de Portugal são Caldas da Rainha (Cidade Criativa do Artesanato e Artes Populares), Óbidos (Cidade Criativa da Literatura), Covilhã (Cidade Criativa do Design) e Idanha-a-Nova e Leiria (ambas cidades criativas da Música), dos distritos de Leiria e Castelo Branco. A visita inclui também a cidade de Aveiro, por ser a única cidade do Centro de Portugal finalista nas candidaturas a Capital Europeia da Cultura em 2027.

“São destinos que, cada um à sua maneira, apresentam argumentos que justificam visitas prolongadas, por roteiros criativos que convidam ao usufruto de experiências diversificadas e que não deixam ninguém indiferente”, lê-se no comunicado.

Outras das acções passa pelo lançamento do guia Cidades Criativas do Centro de Portugal, que tem como eixo central a promoção destes cinco destinos. O Dia do Turismo vai também ser assinalado, de várias formas, nas plataformas online do TCP.

Outra iniciativa em curso, é a criação do Manifesto para o Turismo Sustentável do Centro de Portugal, que se assume como uma declaração formal que transmite as intenções, a visão e as acções que o TCP quer ver aplicadas no território. Está também em curso a elaboração do Diagnóstico de sustentabilidade, que “dá voz aos que habitam e trabalham no Centro de Portugal” e vai dar origem ao Plano de Acção para a Sustentabilidade do Centro de Portugal 2030.

A Turismo Centro de Portugal deu ainda nota de que vai participar na VI Cimeira do Turismo Português, que se realiza na terça-feira, em Lisboa, onde vai ser debatido de que forma o turismo se deve adaptar à nova realidade que hoje vivemos.