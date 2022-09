Sevenair une-se a Isaías Gomes Teixeira e compra escola de aviação de Ponte de Sor

A Sevenair Academy, empresa de formação de pilotos do grupo Sevenair (que assegura as ligações aéreas entre várias cidades de Portugal Continental), adquiriu “a totalidade dos activos da norte-americana L3Harris Tecnhologies em Ponte de Sor”, segundo foi anunciado esta sexta-feira de manhã.

Em comunicado, a empresa diz que esta aquisição, cujo valor não foi revelado, vai permitir-lhe transformar-se “na maior escola de aviação comercial da Europa” e “permitir a reabertura do campus de Ponte Sor”. No início de Setembro, a L3Harris, que tinha adquirido a academia no Aeródromo Municipal de Ponte de Sor à GAir, anunciou, conforme noticiou a Lusa, que ia fechar a sua operação em Portugal.

No comunicado, a Sevenair refere que o negócio conta com a participação da empresa Worldapproach, de Isaías Gomes Teixeira, ex-director do semanário O Independente (encerrado em 2006) e que esteve depois ligado ao Grupo LeYa, do qual foi um dos accionistas. Em Fevereiro deste ano, a LeYa anunciou a venda do seu negócio em Portugal e Moçambique à Infinitas Learning. A entrada da Worldapproach, uma empresa de consultoria de gestão, investimentos mobiliários e imobiliários constituída em 2018, e que ficou com 50% da Sevenair Academy, permitiu os “meios financeiros para a operação”.

“A entrada de um accionista empenhado e comprometido com o nosso sucesso e crescimento é uma boa notícia para a Sevenair, para Ponte de Sor e para o sector da aviação em Portugal. Vamos investir e criar uma escola de dimensão global. Sabemos que há uma enorme procura por novos pilotos e estamos inteiramente preparados para satisfazer as necessidades do mercado”, afirmou Carlos Amaro, presidente executivo da Sevenair Academy, no comunicado. Carlos Amaro, por sua vez, é também accionista desta empresa e do grupo Sevenair.

Em Janeiro deste ano, o grupo tinha inaugurado um novo hangar em Ponte de Sor. A partir deste momento, a Sevenair Academy vai passar a operar em Tires (concelho de Cascais), Bragança, Ponte Sor “e, em breve, no Porto”. De acordo com o comunicado, a empresa passa a contar com “mais de 50 aeronaves e seis simuladores”.

Em 2019, a Sevenair, que também faz voos charter, renovou o contrato de concessão com o Estado para a exploração de serviços aéreos na rota Bragança/Vila Real/Viseu/Cascais/Portimão.

No seu site, a Sevenair (antiga Aerovip), refere que surgiu em 1988 e que, “além de transportar passageiros e carga em Portugal”, a sua academia aeronáutica é “uma referência internacional para quem pretende fazer formação de piloto, tripulante de cabine, oficial de operações de voo ou técnico de manutenção de aeronaves”. Conta ainda com serviços de manutenção e engenharia e com uma unidade de venda de aeronaves e equipamentos.