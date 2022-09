Federação inglesa acusa Ronaldo de “conduta imprópria”

Avançado português do Manchester United responde por ter atirado ao chão o telemóvel de um jovem de 14 anos após um jogo com o Everton.

Cristiano Ronaldo foi acusado pela Federação Inglesa de Futebol (FA) de conduta imprópria por ter atirado ao chão o telemóvel de um adepto de 14 anos após uma derrota do Manchester United frente ao Everton, em Goodison Park, durante a época passada, um incidente pelo qual o avançado português pediu desculpa através de uma mensagem nas redes sociais.

“Cristiano Ronaldo foi indiciado pela quebra da regra E3 da FA por um incidente que ocorreu após o jogo da Premier League a 9 de Abril de 2022 entre o Manchester United e o Everton”, disse a FA em comunicado. “A alegação é de que a conduta do avançado após o apito final foi imprópria e/ou violenta”, acrescenta o organismo.

Numa nota publicada no seu site, os “red devils” garantem apoio a CR7 na sua defesa. “Damos conta deste anúncio da FA em relação a Cristiano Ronaldo. Vamos estar do lado do jogador na sua resposta à acusação.”

Ronaldo recebeu um “aviso condicional” da polícia britânica após o incidente que ficou registado em vídeo. Aquele é um tipo de aviso que as autoridades costumam utilizar contra pessoas sem antecedentes criminais, por delitos menores, tendo a polícia de Merseyside considerado que o processo ficou “encerrado” com essa iniciativa. Para evitar o julgamento, embora o crime seja inscrito no seu registo criminal, o admoestado terá de admitir que cometeu a infracção da qual é acusado, o que permite agilizar o processo.