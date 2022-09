Projecto científico explorou as amizades entre crianças e animais

Investigação portuguesa que analisou durante quatro anos as relações entre crianças e animais de companhia termina este mês. Ficaram várias conclusões como esta: a vida dos animais está entrelaçada com a dos humanos e é também afectada pelas mudanças na família. É preciso pensar nos animais.

Desde há cinco anos que Verónica Policarpo se dedica à área de estudos com animais no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-UL). A própria socióloga acabou mesmo a coordenar um projecto que envolvia as relações entre crianças e animais de companhia. Afinal, porque temos um animal de estimação?