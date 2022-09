“Reforçar o partido” é a palavra de ordem

O partido ainda está a tratar de escolher quem vai estar presente na conferência nacional a 12 e 13 de Novembro, mas o caderno de encargos já está definido: a resolução “Tomar a iniciativa, reforçar o partido, responder às novas exigências” é um texto que deriva da longa resolução política do congresso de Loures de 2020, mas com uma análise mais actualizada com a actual realidade do país mas também do partido. Que tem agora metade da expressão parlamentar de há dois anos e assume claramente a necessidade de “reforçar, reforçar, reforçar”.