Ministro da Saúde reúne-se nesta sexta-feira com presidente do São João sobre novo cargo no SNS

O ministro da Saúde vai reunir-se nesta sexta-feira com o médico Fernando Araújo, o nome apontado para o cargo recém-criado de director executivo do Serviço Nacional de Saúde, disse nesta quinta-feira à agência Lusa uma fonte do Ministério da Saúde.

Outra fonte ligada ao processo adiantou que a reunião decorrerá durante a manhã, em Lisboa, e que no mesmo dia haverá declarações aos jornalistas.

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, já tinha dito que o nome do director executivo do SNS deveria ser anunciado esta semana, estando apenas a aguardar a publicação em Diário da República da regulamentação da direcção executiva.

“Espero que seja publicado esta semana e, mal o seja, anunciaremos qual é a pessoa que convidámos e se essa pessoa aceita ou não aceita”, disse nesta quarta-feira aos jornalistas Manuel Pizarro, referindo-se ao diploma que rege o funcionamento da futura direcção executiva do SNS promulgado há uma semana pelo Presidente da República.

Sobre as responsabilidades da nova entidade, criada no âmbito do estatuto do SNS recentemente aprovado, o ministro explicou que terá a cargo as “operações de natureza operacional e técnica”, sublinhando que “isso não desresponsabiliza o Governo em nada”.

“A responsabilidade pelas orientações gerais das políticas da saúde é do Governo e do Ministério da Saúde (MS), e a responsabilidade por fornecer os meios necessários e adequados ao bom funcionamento do SNS é do MS, mas as orientações técnicas e procedimental serão da parte da direcção executiva”, explicou.