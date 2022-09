Arrebatadxs, um ensaio fotográfico de Gadutra que projecta delírios

“O nosso encontro acontece no efémero, criamos espaços de festa dentro de espaços de festa. Esses que ainda se vêem no passado rígido das binaridades, mas com make-up de futuro. Nós nos fortalecemos nas catarses do presente, na noite, no after, nas intersecções de não-identidades, nas diferenças de origens. Nisso se baseia também nossa segurança e por ela construímos uma comunidade que dança, pensa e faz acontecer. No efémero.

Aqui, no mundo do fluido, projectamos delírios — tudo que tenta se cristalizar durante os dias. Através dos média mostramos que foi e pode ser real. Obcecadas em viver nossos corpos como os sentimos e não como alguns nos vêem. Aqui você vê como nos vemos de tempos em tempos, porque paralisar o efémero não significa petrificar. Pelo contrário, dá noção da multiplicidade de sermos.

Nenhum lugar está pronto para isso e lugares onde não pertencemos não merecem capitalizar nossa liberdade. No geral (ainda) não temos muita escolha.

A fragilidade do momento presente e a precariedade intelectual e afectiva emanada dos espaços em que dialogamos continuará coexistindo com a força e a beleza de alguns desses registos. Tentativa de expressão do caos/causa criadora ou, pelo menos, reafirmar que existe para além e em conflito com a rigidez dessas estruturas ou objectivação de identidades que muito são propostas.

Essa é nossa memória do futuro.”

Gadutra é artista transmedia que pesquisa a fluidez, a intuição e o silêncio. Do Brasil, reside em Lisboa há seis anos, onde integra a movimentação cultural da cidade. Regista principalmente através da tatuagem, fotografia e música, sempre tendo a abstracção como ponto direccional. Não-binariedade entre poder ou não. Originária de Nova Iguaçu-Brasil, Vivanjx desloca-se entre o Rio de Janeiro, Paris e Lisboa, construindo uma carreira variada dentro da arte e da noite. Entre museologia, teatro, dança e história da arte, integra e diferencia a sua trajectória com comunidades de um mundo em movimento, sem perder o ponto fixo de sua narrativa: os lugares de onde vem, mesmo que transitórios.

Arrebatadxs integra o terceiro número da MIL Magazine, publicação desenvolvida pelo MIL que pretende introduzir uma reflexão crítica sobre os tópicos que ocupam a actualidade do sector da música da cultura. O MIL é um festival dedicado à descoberta, valorização e internacionalização da música popular actual, que acontece nos dias 28, 29 e 30 de Setembro no Factory Lisbon - Hub Criativo do Beato e em seis salas de programação de música no Cais do Sodré. O lançamento da MIL Magazine n.º 3 acontecerá a 28 de Setembro.