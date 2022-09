A arte de coleccionar pacotes de açúcar: encontro internacional adoça Miranda do Corvo

Há quem nem pense duas vezes e o deite logo para o lixo. Há quem não resista a guardar um ou outro mais chamativo ou a guardar uma série especial. Mas há também quem seja muito profissional neste passatempo: os coleccionadores de pacotes de açúcar têm clubes e associações em várias partes do mundo e, desta feita, vão reunir-se num evento internacional em Portugal neste fim-de-semana.

Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, é o epicentro do Encontro Internacional de Coleccionadores de Pacotes de Açúcar PortSugar 2022, organizado em parceria pela autarquia local e o Clube Português de Coleccionadores de Pacotes de Açúcar (Clupac). Nos dias 24 e 25 de Setembro, são esperados cerca de 200 coleccionadores de Portugal e de várias partes do mundo no Mercado Municipal de Miranda do Corvo.

Pelo município, a iniciativa é encarada como um oportunidade de divulgação turística, até porque, além da informação sobre o encontro, haverá (claro) pacotes de açúcar alusivos: uma série de dez, com promoção ao concelho, serão “distribuídos pela Delta Cafés”.

Foto Vão ser distribuídos pacotinhos a promover Miranda do Corvo por todo o país rui gaudêncio

Não será a única colecção disponível: além desta, haverá mais 13 séries com distribuição no PortSugar, todas alusivas a Miranda, ao património histórico e cultural, produtos endógenos, gastronomia e turismo.

“Coleccionar é manter a história viva”, lembra o clube por trás do evento na sua apresentação. “A primeira iniciativa que congregou alguns coleccionadores de pacotes de açúcar em Portugal, colocando-os pela primeira vez em contacto entre si, foi a criação, em meados de 2001, de uma mailing list na Internet, que se veio a revelar um excelente fórum para trocas de ideias e experiências”, conta-se. Daqui nasceu, nesse ano, um primeiro encontro PortSugar (curiosamente numa terra de baptismo salino, Carregal do Sal). A versão com acréscimo internacional ocorreu logo no ano seguinte, em Cruz de Pau, Seixal​.

O Clupac conta assim, oficialmente, com duas décadas de história e, para seu logo chamou, claro, uma estrela que muito tem a ver com todo este tema e dificilmente resiste aos açúcares: a formiga. Provavelmente, ela e algumas amigas também não faltarão ao PortSugar.