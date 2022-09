Prémios Aga Khan de Arquitectura distinguem “compromisso com as comunidades, inovação e cuidado com o ambiente”

Uma lixeira informal junto a um rio transformada num espaço multifuncional valorizado pela comunidade e seis espaços comunitários criados para dar dignidade e conforto aos refugiados Rohingya, ambos no Bangladesh. Um aeroporto internacional na Indonésia criado em harmonia com o mar de arrozais em seu redor. Um museu de arte contemporânea criado a partir das instalações de uma antiga cervejeira no centro histórico de Teerão, capital iraniana. A renovação da histórica Hospedaria Niemeyer, em Tripoli, originalmente incluída num projecto mais vasto de Oscar Niemeyer. Uma escola secundária senegalesa cujos módulos acolhem as especificidades da natureza e topografia do terreno. São estes os seis vencedores do Prémio Aga Khan para a Arquitectura, anunciados esta quinta-feira pela instituição.