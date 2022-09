Escolas poderão escolher os professores que querem incluir no seu quadro

O Ministério da Educação (ME) pretende que os professores possam entrar no quadro por decisão da escola onde estiverem colocados e não apenas por via de um concurso nacional de vinculação, como é a norma actualmente. Este foi um dos “pressupostos” para a alteração do modelo de recrutamento actual que o ministério apresentou nesta quarta-feira aos sindicatos de professores.