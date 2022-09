Monchique e Aljezur voltam às Caminhadas com Arte: o caminho faz-se aprendendo

É a terceira edição do evento inserido no Lavrar o Mar. Na costa e na serra algarvias, há 21 caminhadas com especialistas nas mais diversas áreas: caminha-se e conversa-se sobre arte, teatro, política, viagens, escrita, filosofia e muito mais. O jornalista e escritor de viagens Paulo Moura, a realizadora Cláudia Varejão e a cantora Maria João estão entre os oradores destes passeios, que deverão contar com três centenas de participantes.

Cerca de 300 pessoas são esperadas na terceira edição das Caminhadas com Arte, iniciativa que pretende ser um “palco de reflexão” sobre temas actuais, em conversas por trilhos pela natureza nos concelhos de Monchique e Aljezur, no Algarve.

A iniciativa do projecto Lavrar o Mar integra este ano um total de 21 caminhadas, realizando-se 11 no próximo domingo, no concelho serrano de Monchique, e as restantes no dia 2 de Outubro, no concelho de Aljezur, na Costa Vicentina.

“Face à grande adesão nas anteriores edições, aumentámos este ano para 21 o número de caminhadas, onde prevemos receber cerca de 300 pessoas”, disse à agência Lusa Giacomo Scalisi, organizador e coordenador do projecto.

De acordo com o organizador, durante os dois dias do evento são esperados participantes de vários pontos do país, decorrendo as inscrições até às 9h de cada domingo, ou seja, uma hora antes do início das caminhadas.

Cada caminhada terá como convidado um orador que irá partilhar “o seu saber profissional e a sua experiência de vida” com um grupo de 15 caminhantes, em trilhos com uma extensão entre os cinco e os oito quilómetros.

“São pessoas ligadas a diversas áreas, entre as quais astrofísica, antropologia, turismo, cultura e jornalismo, que têm em comum a dedicação ao trabalho que desenvolvem e que estimulem os participantes a pensar sobre esses temas da nossa sociedade”, apontou Giacomo Scalisi.

De acordo com o organizador, o objectivo é de que “o momento seja de reflexão sobre os grandes temas do mundo actual, num ambiente natural”.

O Lavrar o Mar é um projecto artístico criado em 2016 e integrado na programação cultural em época baixa nos territórios de Monchique e de Aljezur, no distrito de Faro.

As iniciativas culturais têm financiamento assegurado pela Direcção-Geral das Artes, programa CRESCAlgarve 2020 e pelos municípios algarvios de Aljezur e de Monchique.