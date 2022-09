Gonçalo Ramos é o estreante que se segue

Gonçalo Ramos prepara-se para ser mais um estreante na selecção portuguesa. O avançado do Benfica foi o escolhido por Fernando Santos para ocupar a vaga deixada em aberto pelo seu colega Rafa Silva, que invocou “razões pessoais” para deixar a selecção em definitivo. Não é uma troca directa de jogadores que ocupam a mesma posição, sendo que ambos coabitam no ataque do Benfica — Rafa é um extremo de raiz que tem sido utilizado como segundo avançado por Roger Schmidt, Ramos é um ponta-de-lança mais clássico, algo que estava em falta na lista original de Santos para esta dupla jornada da Liga das Nações. Isto se entendermos que Cristiano Ronaldo não é um “9” puro.

O jovem avançado algarvio tem sido um dos destaques do arranque imaculado do Benfica nesta temporada, com oito golos marcados, e já agarrou o lugar no “onze”, ele que se estreou na primeira equipa dos “encarnados” em Julho de 2020 com um “bis” frente ao Desportivo das Aves, lançado por Nélson Veríssimo, aos 85’. Ramos fez quase toda a sua formação no Seixal e foi presença regular nas selecções jovens de Portugal nos vários escalões. Numa entrevista recente ao PÚBLICO, Renato Paiva, antigo técnico da formação benfiquista, falava de Ramos como “um predador de área”: “Chamavam-lhe o bruxo, porque a bola ia sempre parar à baliza, rematasse ele com o joanete, o joelho ou o tornozelo.”

Ramos é um de três jogadores que se podem estrear pela selecção portuguesa nestes dois jogos da fase de grupos da Liga das Nações, no próximo sábado, em Praga, frente à República Checa, e na terça-feira da próxima semana, em Braga, com a Espanha. Os outros dois já são repetentes nas convocatórias de Santos, mas ainda não se estrearam pela selecção A: José Sá, guarda-redes do Wolverhampton, e Tiago Djaló, defesa central do Lille.

Em 101 jogos realizados como seleccionador nacional, Fernando Santos já promoveu a estreia de 57 internacionais. João Mário e Cédric Soares foram os primeiros a cumprir a primeira internacionalização com Santos num particular com a França, em Outubro de 2014, enquanto a estreia mais recente foi a de Vitinha, em Março passado, frente à Macedónia do Norte, no play-off de apuramento para o Mundial.

O avançado do Benfica já participou, ontem, no início dos trabalhos de preparação dos dois últimos jogos do Grupo 2 da Liga das Nações A, em que Portugal segue em segundo lugar, com sete pontos, mais três que os checos e menos um que os espanhóis. Na primeira sessão de treinos na Cidade do Futebol, Fernando Santos contou com 23 dos 26 convocados – Pepe, Bernardo Silva e João Félix chegaram com queixas musculares e fizeram só trabalho de ginásio.