Guimarães vai fechar o centro histórico aos automóveis e comerciantes dividem-se

“Olhe aqui uma mota a passar…isto não pode acontecer. As pessoas sempre que ouvem este barulho agarram imediatamente as mãos aos filhos”, diz José Castro, de 56 anos, proprietário da Casa das Novidades, estabelecimento localizado na rua da Rainha D. Maria II, uma das ruas do centro histórico de Guimarães onde, até ao final do próximo ano, o trânsito rodoviário passará a estar interdito.