A salvaguarda de uma “cidade viva” - Guimarães assinala 20 anos como Património da UNESCO

A festa já começou no fim-de-semana mas o dia comemora-se nesta segunda-feira: há duas décadas, o Centro Histórico de Guimarães foi distinguido por uma passado preservado que continua a atrair vida.

No dia 13 de Dezembro de 2001, para regozijo dos vimaranenses, a UNESCO declarou Guimarães como uma cidade “excepcionalmente bem preservada” e “intimamente associada ao estabelecimento da identidade nacional”. A declaração vinha anexada com um importante anúncio: a elevação do centro histórico de Guimarães a Património Mundial, que assinala 20 anos esta segunda-feira.