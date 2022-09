Um voo de uma coruja e um duelo de garranos entre as melhores fotos Wiki Loves Earth

Pode dizer-se que a vida selvagem é a grande vencedora da edição de 2022 da quarta edição do concurso Wiki Loves Earth Portugal já que marcou presença em quase todas as fotografias vencedoras — que avançam agora para a etapa internacional.

Com dois primeiros lugares, também Norberto Esteves está de parabéns. O fotógrafo de natureza e de vida selvagem "congelou" o voo de uma coruja-do-Nabal no Parque Natural da Ria Formosa, no Algarve (melhor foto na categoria Vida Selvagem) e fotografou um duelo entre garranos (melhor foto de Paisagem) no Parque Nacional da Peneda-Gerês, uma cena num dia de Primavera que o próprio descreve na sua conta de Instagram. Saiu sozinho à procura do lobo ("já tive a sorte de o encontrar por aqui noutras alturas, mais do que uma vez"), mas sentou-se a observar um garrano solitário acabado de chegar. "As coisas deram para o torto e o macho dominante enfrenta o estranho. Desenrola-se uma cena violenta mesmo a minha frente, o estranho acaba por perder e não lhe resta mais nada senão retomar o seu caminho solitário."

O segundo e terceiro lugares da categoria Paisagem foram atribuídos a duas fotografias de Luís Afonso: da praia do Farol, em Vila Nova de Milfontes, e de um nevão na Serra da Arada.

Este ano, foi criada uma categoria especial, Troféu Oceanos, em colaboração com o CIIMAR – Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental. O vencedor nesta categoria foi também Luís Afonso, com uma fotografia de ninhos de cegonha-branca no Cabo Sardão, no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.

No total, 113 participantes carregaram 1336 imagens. As 14 seleccionadas passam à fase internacional do concurso onde concorrem as melhores fotografias de 38 países.

O Wiki Loves Earth é um concurso anual organizado pelo Movimento Wikimedia, de que faz parte a Wikipédia e o Wikimedia Commons, que pretende "despertar interesse pelas paisagens naturais e vida selvagem de todo o mundo". Fotógrafos amadores e profissionais são convidados a compartilhar fotografias de natureza com uma licença livre, de maneira a que fiquem acessíveis em todos os projectos Wikimedia e possam ilustrar artigos enciclopédicos na Wikipédia, assim como outros fins educativos.

Em Portugal, a primeira edição teve lugar em 2015, Desde aí, os participantes portugueses contribuíram com cerca de nove mil fotos.

Este ano, no âmbito da campanha #Wiki4HumanRights estabelecida em parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, o concurso teve um prémio especial global para a melhor foto mostrando o impacto das acções humanas no ambiente.