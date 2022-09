Amas recebem 88 euros por mês para alimentar crianças ao seu cuidado

As amas integradas no Instituto da Segurança Social (ISS), que já estavam abrangidas pela medida de gratuitidade extensiva às creches do sector solidário e social, que entrou em vigor a 1 de Setembro, vão receber 88 euros mensais para garantir a alimentação de cada criança sob o seu cuidado. Este valor acresce aos 460 euros mensais pagos pelo Estado para garantir que as crianças podem usufruir deste serviço sem encargos para os pais.

O valor referente à alimentação das crianças ao cuidado de amas do ISS está definido num despacho publicado nesta segunda-feira em Diário da República. O documento estipula ainda que os 88 euros mensais por criança serão pagos “directamente às amas” pelo ISS, desde que sejam estas as responsáveis pela aquisição e confecção dos alimentos fornecidos às crianças. Isto porque, refere-se ainda no despacho, “as famílias das crianças poderão optar por disponibilizar às amas as refeições já confeccionadas, assumindo os respectivos encargos”. Nesse caso, determina-se, “não há lugar à atribuição deste subsídio mensal”.

O despacho entra em vigor nesta terça-feira e vem complementar a portaria que regulamenta a medida de gratuitidade das creches. Esta medida, que será aplicada de forma faseada, entrou em vigor a 1 de Setembro, permitindo alargar o regime de gratuitidade das crianças que frequentam as creches e que, até àquela data, apenas abrangia as crianças do 1.º e 2.º escalões do abono de família.

Desde o início deste mês que são incluídas no regime de gratuitidade todas as crianças que ingressem no 1.º ano da creche ou sejam entregues ao cuidado de amas do ISS e que tenham nascido a partir de 1 de Setembro de 2021. A gratuitidade é alargada, no próximo ano, “a todas as crianças que ingressem no 1.º ano de creche e às crianças que prossigam para o 2.º ano”. Em 2024, serão abrangidas as que “ingressem no 1.º ano de creche e às crianças que prossigam para o 2.º e o 3.º ano”.

A aplicação da medida deriva de um acordo firmado com o sector social e solidário, em que o Governo se compromete a pagar 460 euros por criança, cobrindo assim o diferencial que, até agora, era assumido pelos pais, já que, antes desta medida, a Segurança Social apenas atribuía 293 euros por cada criança.

O regime de gratuitidade nas mesmas condições já definidas deverá ser alargado, em Janeiro, às creches privadas, sempre que as crianças aí colocadas não encontrem resposta no sector social e solidário.

Segundo dados do Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, a estimativa é que a taxa de cobertura das creches e amas sociais rondasse, em 2021, os 52%. Para alargar essa resposta, a ministra Ana Mendes Godinho anunciou que, ainda este mês, iria abrir um aviso no valor de 20 milhões de euros, no âmbito do PRR — Plano de Recuperação e Resiliência, destinado à criação de mais cinco mil lugares em creches. A prioridade será dada à reconversão de espaços já existentes.