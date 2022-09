Ministério quer mais cinco mil vagas nas creches durante o próximo ano

As creches reabrem nesta quinta-feira com uma novidade: a frequência das crianças nascidas a partir de 1 de Setembro de 2021 em amas sociais ou nos espaços do sector social ou solidário passa a ser gratuita. A medida estende-se em Janeiro ao sector privado, desde que não haja resposta no sector social ou solidário, mas aí ainda está quase tudo por definir