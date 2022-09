Um país caro de mais para estudantes

Qualquer dia, vamos preocupar-nos também com a falta de alunos, quando boa parte dos colocados desistirem de ocupar as vagas por não conseguirem pagar uma despensa a 300 euros (seria importante saber se já há casos desses e quantos). Pobreza também é isso.

Esta semana, sucederam-se as notícias sobre a falta de alojamento para estudantes universitários sobretudo nos grandes centros urbanos, onde estão as maiores faculdades. Em Lisboa, em particular, foram noticiados quartos a preços exorbitantes. O que são preços exorbitantes? 600 euros por um quarto que resulta de uma sala dividida ao meio ou 300 euros por uma “despensa”.