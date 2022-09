Rota da Pintura Mural: no Baixo Sabor restaura-se a “História a Fresco” para valorizar património e turismo

O projecto visa conservar e restaurar pinturas murais a fresco e estruturas retabulares em quatro concelhos do distrito de Bragança: Alfândega da Fé, Mogadouro, Macedo de Cavaleiros e Torre de Moncorvo.

A Associação de Municípios do Baixo Sabor vai promover uma Rota da Pintura Mural, dispondo de mais de meio milhão de euros para recuperação e restauro de pinturas murais em vários templos deste território.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Associação de Municípios do Baixo Sabor (AMBS), Eduardo Tavares, disse que este projecto era um anseio dos quatro autarcas que integram esta entidade intermunicipal. “A candidatura foi aprovada e trata-se de um anseio dos autarcas que representam os quatro municípios que integram a AMBS, sendo um objectivo importante para o território com finalidade de valorizar o turismo religioso, traçando assim uma rota turística como destino nesta região”, vincou o autarca.

Segundo uma publicação em Diário da República (DR), o projecto História a Fresco - Rota da Pintura Mural dispõe de um valor base de 527.261 euros. De acordo com o documento, publicado em 7 de Setembro, esta candidatura visa conservar e restaurar pinturas murais a fresco, estruturas retabulares, bem como a execução de pequenas intervenções de revisão e melhoramentos nos edifícios nos quatro concelhos abrangidos por esta associação intermunicipal: Alfândega da Fé, Mogadouro, Macedo de Cavaleiros e Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança.

“Após a recuperação dos frescos existentes em capelas e igrejas destes quatro concelhos, vamos promover uma rota de visitação que prevê também a construção de centro de interpretação que ficará situado em Macedo de Cavaleiros”, explicou Eduardo Tavares.

O também autarca de Alfândega da Fé mostrou-se “muito satisfeito” com o arranque deste novo projecto para o território do Baixo Sabor, sendo considerado um passo “importante na consolidação da estratégia turística para o território dos Lagos do Sabor”.

“Esta intervenção faz parte da nossa estratégia turística para promoção e visitação dos Lagos do Sabor, para além desta rota da pintura mural fresco, prevê, ainda a criação de uma biorregião, complexos turísticos neste território, que conta também com circuito panorâmico composto por vários miradouros, entre os motivos de atracção”, vincou Eduardo Tavares.