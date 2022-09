Preço do pão subiu 18% em Agosto na União Europeia e 15% em Portugal

O preço dos bens alimentares aumentou significativamente de preço em Agosto. Entre eles está o pão, cujo preço subiu 18% em Agosto, na União Europeia (UE), e 15% em Portugal, face ao mesmo mês de 2021, divulgou esta segunda-feira o Eurostat.

O preço do pão tem aumentado significativamente desde Março, em grande parte devido à invasão russa da Ucrânia, perturbando significativamente os mercados globais, já que os dois países são grandes exportadores de grãos de trigo, de milho, e de oleaginosas (principalmente girassóis) e fertilizantes, refere o serviço de estatísticas da UE.

As maiores subidas do preço do pão registaram-se na Hungria (65,5%), Lituânia (33,3%), Estónia e Eslováquia (32,2% cada). E as menores em França (8,2%), Países Baixos (9,6%) e Luxemburgo (10,2%).

Para além do pão, também os legumes, a carne, e os bens alimentares em geral ficaram mais caros, nomeadamente os preços dos óleos e gorduras de cozinha, que também aumentaram de forma particularmente acentuada.

Em resultado das subidas, a variação média da taxa da inflação anual na UE foi de 10,1% em Agosto, o que compara com 3,2%, face ao mesmo mês de 2021.

Em Portugal, a variação foi de 9,3%, ligeiramente acima dos 9,1% da média da zona euro.