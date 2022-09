Como eles alucinaram no Great Yarmouth

Quem viu a peça, não aguarde por realismo social. Quem não viu, que se agarre. Great Yarmouth — Provisional Figures , de Marco Martins: uma equipa e as suas personagens nos corredores da paranóia de uma estância balnear inglesa. Estava-se à beira do Brexit e em plena pandemia. Dia 21 o filme é exibido no concurso intrenacional do Festival de San Sebastian.