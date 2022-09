União Europeia tem estágios remunerados para jovens licenciados

As instituições e organismos da União Europeia estão à procura de jovens licenciados para vários programas de estágios. Os estagiários podem receber um bolsa mensal de 1250 euros.

As instituições e organismos da União Europeia (UE) abrem candidaturas para estágios remunerados para cidadãos licenciados dos países membros da UE. Estes estágios permitem a “familiarização com os procedimentos e as políticas da instituição europeia, pôr em prática os conhecimentos académicos adquiridos e adquirir experiência de trabalho em ambiente internacional, multicultural e multilinguístico”, refere o Centro de Informação Europeia Jacques Delors (Eurocid), numa nota de imprensa enviada ao P3.

O Comité Económico e Social Europeu (CESE) e o Comité das Regiões Europeu (CRE) têm candidaturas abertas até 30 de Setembro para a realização de estágios de cinco meses, entre 16 de Fevereiro e 15 de Julho de 2023.

O Conselho da União Europeia é outro organismo europeu com candidaturas abertas até 27 de Setembro para recrutar jovens licenciados. Este organismo oferece três tipos de estágios: um remunerado de cinco meses entre Fevereiro a Junho de 2023, um outro obrigatório mas não remunerado com duração entre dois a cinco meses e um estágio para jovens portadores de deficiência com durabilidade de cinco meses.

Todos estes programas de estágio oferecem uma bolsa mensal que varia entre 1250 e 1372 euros e um subsídio para a viagem. Os candidatos têm de apresentar um conhecimento muito bom de pelo menos duas línguas oficiais da União Europeia, sendo que uma delas deve ser o inglês ou o francês, e não podem ter beneficiado de um outro estágio ou emprego nas instituições ou organismos europeus. As candidaturas para estes estágios devem ser realizadas nas páginas oficiais de cada entidade.