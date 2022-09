“Putin falhará e a Ucrânia e a Europa prevalecerão”, promete Von der Leyen no discurso do Estado da União Europeia

A presidente da Comissão Europeia promete que as sanções à Rússia estão para durar, tal como a solidariedade com a Ucrânia, mas reconhece que “os meses que se avizinham não serão fáceis e que “milhões de europeus precisam de ajuda.”

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu esta quarta-feira responder com “coragem”, “solidariedade” e “determinação” à ameaça da Rússia, na sua guerra de agressão contra a Ucrânia, mas também contra “a nossa economia, os nossos valores e o nosso futuro”.

“Esta é uma guerra da autocracia contra a democracia. Mas com coragem e solidariedade, Putin falhará e a Ucrânia e a Europa prevalecerão”, declarou Ursula von der Leyen, acrescentando que desde que as tropas russas invadiram a Ucrânia, a União Europeia “esteve à altura da ocasião”.

“A nossa resposta foi imediata, determinada e unida. Podemos estar orgulhosos”, disse a presidente da Comissão Europeia, que deu início ao seu discurso sobre o Estado da União Europeia no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, dando as boas vindas à primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, convidada de honra do evento.

“Nunca na sua história, o Parlamento Europeu debateu o Estado da União Europeia com uma guerra a devastar o solo europeu”, assinalou a presidente do executivo comunitário, em que admitiu a gravidade da situação. “Sejamos muitos claros: está muita coisa em jogo. Não só para a Ucrânia, mas também para toda a Europa e para o mundo em geral”, afirmou Von der Leyen, repetindo que “a solidariedade da UE com a Ucrânia permanecerá inabalável”.

“Desde o primeiro dia, a Europa esteve ao lado da Ucrânia, com armas, com fundos, com hospitalidade para acolher os refugiados, e com as sanções mais pesadas que o mundo já conheceu”, lembrou a líder do executivo comunitário, que mais uma vez desmontou a narrativa russa sobre o impacto das medidas punitivas adoptadas pela UE.

“O sector financeiro da Rússia está de rastos, e a indústria está numa situação crítica”, afirmou Von der Leyen, responsabilizando o Kremlin pelo “rumo devastador” da economia do país. “Esse é o preço a pagar pelo rasto de morte e destruição deixado por Putin”, avisou.

Mas ao mesmo tempo que garantiu que “as sanções estão para ficar”, porque “este não é o momento de apaziguamentos”, a presidente da Comissão Europeia reconheceu que há impactos negativos também do lado europeu, uma vez que a Rússia decidiu retaliar utilizando a energia como arma.

“Os meses que se avizinham não serão fáceis. Nem para as famílias, que têm dificuldades em pagar as contas ao fim do mês, nem para as empresas, que se deparam com escolhas muito difíceis sobre o seu futuro”, notou, dizendo compreender a “ansiedade” sentida por “milhões de famílias e empresas” que não sabem se conseguirão suportar as suas despesas no fim do mês. “Milhões de europeus precisam de ajuda.”

Por isso, a Comissão desenhou um pacote de emergência para fazer baixar os custos da energia e ajudar os consumidores mais vulneráveis, prosseguiu Von der Leyen, confirmando que entre as medidas que o executivo propõe está uma meta vinculativa para a redução da procura de electricidade nas horas de pico, e a limitação das receitas das empresas que produzem electricidade a baixo custo, e ainda das “grandes petrolíferas, de gás e carvão” — que “estão a ter lucros avultados e por conseguinte devem pagar uma quota justa”, defendeu

A imposição de um tecto máximo para as receitas das chamadas tecnologias inframarginais de produção de electricidade (hídrica, eólica, solar ou nuclear) permitirá “angariar mais de 140 mil milhões de euros para os Estados-Membros poderem atenuar os efeitos [da subida de preços] directamente”, estimou Von der Leyen.

Quanto à agora chamada “contribuição de crise” das empresas que recorrem a combustíveis fósseis, Von der Leyen deu poucos detalhes: caberá a cada Estado-membro materializar essa proposta, que na sua filosofia não difere muito da tributação sobre os lucros excessivos das empresas energéticas que vários Estados-membros já estão a aplicar.

A proposta da Comissão passa pela aplicação de uma taxa excepcional de 33% sobre os montantes acima dos 20% dos lucros médios dessas empresas nos últimos três anos. “Na nossa economia social de mercado, o lucro é algo positivo, mas nos tempos que vivemos, não é correcto embolsar lucros extraordinários e sem precedentes em função da guerra e à custa dos consumidores. É o momento de partilhar estas receitas e canalizá-las para quem mais precisa”, defendeu a presidente da Comissão.

O pacote de medidas da Comissão — que ainda não está totalmente fechado, uma vez que ainda serão apresentadas propostas para ajudar as empresas energéticas a enfrentar os seus problemas de liquidez nos mercados futuros da electricidade — será avaliado pelos Estados-membros numa nova reunião do Conselho de Energia da UE já agendado para o dia 30 de Setembro.

E é bem possível que os países introduzam várias emendas à proposta legislativa da Comissão, nomeadamente tornando voluntária, em vez de vinculativa, a meta de redução de 5% do consumo de electricidade nos horários de pico. “Reduzir a procura nas horas de ponta fará com que as reservas de gás [armazenadas pelos Estados-membros] durem mais e fará baixar os preços”, justificou Von der Leyen.

A presidente da reconhece a enormidade do desafio de compor uma resposta coordenada à crise energética: manter a unidade e coesão dos 27 na sua resposta à ameaça da Rússia, e evitar a fragmentação de medidas nacionais que podem comprometer o funcionamento do mercado interno. Todo o trabalho desenvolvido pelo executivo vai no sentido de proteger a população europeia da agressão da Rússia e de ajudar os grupos mais vulneráveis a lidar com os seus inevitáveis impactos, asseverou Von der Leyen.

Da mesma maneira que não desperdiçou a crise pandémica para promover a transição energética e digital, a Comissão Europeia quer usar o feitiço contra o feiticeiro, e “aproveitar” a decisão da Rússia de cortar o abastecimento de gás à Europa para convencer os Estados-membros a acelerar o investimento em renováveis e por fim a dependência de combustíveis fósseis.