João Lourenço toma posse numa Luanda fardada para a guerra

Em que guerra se meteu Angola nestes dias antes da tomada de posse de João Lourenço como Presidente? Com o exército em “prontidão combativa elevada” até dia 20 de Setembro, as ruas de Luanda cheias de polícias e militares, incluindo carros de combate e lança-mísseis, e com vários activistas públicos vigiados de perto pelos serviços de segurança ou mesmo detidos sem mandado – como Zola Mandela da Paz, levado esta quarta-feira de casa para parte incerta por agentes do Serviço de Investigação Criminal –, o início do segundo mandato do sucessor de José Eduardo dos Santos fica marcado pelo clima de intimidação.