Mário Ferreira anuncia visitas ao World Traveller, novo navio de luxo

O empresário português anunciou através das redes sociais que o navio, construído pelos estaleiros de Viana do Castelo, estará aberto para visitas no dia 8 de Outubro.

Os interessados terão a oportunidade de visitar o World Traveller, o quarto navio de expedição oceânica construído pelos estaleiros de Viana do Castelo, antes que este zarpe e se faça ao mar.

O anúncio foi feito através das redes sociais pelo empresário Mário Ferreira, justificando com os inúmeros pedidos de “portugueses que gostariam de conhecer um destes belos navios construídos por mãos portuguesas”. Acontecerá no dia 8 de Outubro e tendo em conta que “não foi possível” antes devido aos constrangimentos relacionados com a pandemia.

O World Traveller será entregue ao cliente no final deste mês. Assim, o dia aberto a visitas funcionará “com pré-registo” e dará acesso ao navio que nesse momento estará atracado no Terminal de Cruzeiros, do Porto de Leixões, em Matosinhos.

Detalhe do interior do World Traveller Mário Ferreira Detalhe do interior do World Traveller Mário Ferreira Fotogaleria Mário Ferreira

No dia 23 de Setembro, Mário Ferreira promete colocar na sua página de Facebook um link com os horários e mais informações.

O empresário aproveitou o post para agradecer a todas as empresas portuguesas, uma a uma, envolvidas no projecto de construção e que “de uma forma maior ou menor participam no seu sucesso”. “São mais de 80”, sublinha.

Recorde-se que o World Traveller será mais um hotel flutuante de cinco estrelas, com capacidade para 200 passageiros e 117 tripulantes. Levará clientes (sobretudo dos EUA) ao Árctico e à zona do Antárctico, nas épocas altas destes dois destinos, rumando para outras paragens, como os fiordes no Norte da Europa, fora desse calendário.