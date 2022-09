Até ver, a maior exigência não deita abaixo o Benfica

“Esta época ainda não defrontámos um adversário tão forte”. As palavras foram de João Mário nesta terça-feira, antes do Juventus-Benfica, e podiam ser entendidas como a prudência de quem sabia ainda só ter enfrentado equipas contra as quais o Benfica foi favorito.

Mas, quando o nível subiu, o Benfica não caiu. Nesta quarta-feira, em jogo da segunda jornada do grupo H da Champions, os “encarnados” saíram de Itália com uma vitória (2-1), algo que não faziam há 25 anos.

Esta não é a Juventus de outros momentos, não é o plantel de outros anos, não é sequer o “onze” de outras conquistas e muito menos o ataque que teve Ronaldo. Mas esta ainda continua a ser a Juventus e o Benfica respondeu a preceito.

Com este desfecho, a equipa portuguesa soma seis pontos em dois jogos e, mais do que isso, já tem seis pontos de vantagem para aquele que é, em tese, o principal adversário do Benfica na luta pelo apuramento – o próprio treinador da Juventus dá o PSG como apurado.

Tudo isto aconteceu fruto de um momento importante no jogo do Benfica, que chegou a passar dificuldades. No filme Ocean’s Eleven, uma famosa cena mostra um ensinamento de póquer que lembra que qualquer jogador deve “deixar as emoções à porta”. Em Turim, o Benfica precisou de usar essa regra e foi com ela que virou o jogo ao contrário, depois de vários minutos de dificuldades claras para lidar com a Juventus. Já lá vamos.

Benfica não entendeu a Juventus

A Juventus levou para esta partida um sistema de três centrais, mas, ao contrário do que acontece frequentemente, era um verdadeiro 3x5x2 – e não um 5x3x2 mascarado, já que os alas Cuadrado e Kostic estavam sempre projectados. A ideia era abrir bem os três centrais na primeira fase de construção e, com isso, criar um engodo no qual o Benfica caiu durante largos minutos.

Não tendo sistemas tácticos simétricos que permitissem um “jogo de pares” na pressão, o Benfica ficava com Gonçalo Ramos, Rafa e Neres/João Mário seduzidos vezes sem conta a pressionarem alto a saída da Juventus.

Daí advinha o problema de, passada essa primeira linha, haver sempre espaço para um dos alas: ou Cuadrado, caso fosse João Mário a subir e Neres se mantivesse com Kostic, ou Kostic, caso fosse Neres a subir e João Mário ficasse com Cuadrado.

Esta dinâmica permitiu à Juventus sair sempre com relativa tranquilidade e o Benfica estava descompensado logo desde o momento inicial da construção italiana. Para piorar, a Juventus chegou ao golo logo aos 4’, num livre de Paredes que encontrou cabeça de Milik ao primeiro poste (falhou Ramos).

A ganhar e com um adversário a definir mal os pares da pressão, a Juventus foi jogando como quis e ainda poderia ter marcado aos 11’, aos 15’ e aos 18’: em dois destes lances houve a tal incapacidade “encarnada” de defender os dois lados do campo, com a Juventus a alargar muito a equipa de forma claramente propositada.

Deixar as emoções à porta

Por volta dos 20/25 minutos o Benfica aplicou o tal ensinamento de “deixar as emoções à porta”. A Juventus queria seduzir o Benfica à tal pressão emotiva e pouco ponderada, mas era na razão que estava a lógica.

E a razão ditava que o Benfica, sem um sistema simétrico ao da Juventus, só poderia pressionar alto caso não saísse com três jogadores, como estava a fazer, mas sim com apenas dois, escolhendo o terceiro homem apenas quando a Juventus decidisse se sairia pela direita ou pela esquerda. Assim, os alas da Juventus nunca ficariam livres e o único que ficava livre era o central do lado oposto ao da saída de bola – elemento bastante menos perigoso.

A construção da Juventus ficou, então, mais “empenada”, algo que, conjugado com o baixar das linhas, permitiu ao Benfica tomar conta do jogo com e sem bola. Neres começou, assim, a ter mais espaço para o um contra um e somou um par de lances interessantes, um deles com cruzamento para a cabeça de Ramos – saiu fraco.

Positivo/Negativo Positivo Centrais do Benfica Jogo tremendo de Otamendi e António Silva. O primeiro fez cortes mais exuberantes e o segundo destacou-se pela tranquilidade e pelo raio de acção alargado.

Positivo Neres Muita qualidade técnica do ala brasileiro. Em certos momentos, fez o que quis da Juventus.

Positivo Enzo Intensidade, agressividade, força nos duelos, qualidade no transporte e alguns passes de grande nível. Com e sem bola, foi essencial. Negativo Juventus Entrou bem no jogo, mas assim que o Benfica acertou o bloco de pressão a equipa italiana foi banal. Chegou a ser vulgarizada pelos “encarnados” na segunda parte.

Aos 39’ Rafa enviou a bola ao poste após uma transição e dois minutos depois houve penálti sobre Ramos – com ajuda do VAR – convertido por João Mário.

Boa entrada na segunda parte

Pelo domínio do Benfica nesta fase do jogo, o empate fazia algum sentido ao intervalo. Não tanto sentido faria o 1-2, mas foi o que aconteceu aos 55’, num lance em que ficou clara a importância de juntar à interpretação táctica e ao engenho técnico a tão famosa intensidade nos duelos. Enzo ganhou a bola “na raça” e, perante a passividade italiana, Rafa pôde rematar e Neres marcar na recarga à defesa de Perin.

Mas se no momento do 1-2 o resultado não tinha total nexo, a equipa portuguesa tratou de o dar nos minutos seguintes. A boa escolha dos momentos de pressão continuava a dotar a equipa de Schmidt de capacidade de recuperar bolas em zonas ofensivas e havia, depois, David Neres em bom nível.

O brasileiro estava a assinar momentos seguidos de qualidade técnica e o Benfica ia somando oportunidades de golo – uma aos 59’, por Bah (lance salvo por Bonucci), outra aos 63’, por Rafa (remate defendido por Perin), e outra aos 69’, por Neres (novamente salvou Perin).

Nesta fase do jogo, a qualidade do Benfica em triangulações entre linhas fazia parecer que se jogava em 11 contra 12 e eram Bonucci e Perin quem continuava a salvar a Juventus com intercepções. E isso fazia também com que o Benfica não se prestasse à defesa da vantagem, já que parecia estar mais próximo o 1-3 do que o 2-2.

É certo que Kean acertou no poste aos 71’, mas a Juventus esteve sempre incapaz de criar futebol ofensivo com frequência e qualidade.

O jogo foi ficando mais partido nos últimos 15 minutos, até por acção do desgaste, e só as “pinceladas” de Di María iam permitindo à Juventus criar lances de perigo – houve também um golo anulado por fora-de-jogo e um lance desperdiçado por Bremer em boa posição.