Peugeot 308 vai chegar eléctrico, em carro e carrinha

Marca francesa adopta um novo motor eléctrico para equipar ambas as silhuetas do modelo compacto, anunciando autonomia para mais de 400 quilómetros.

Tanto a berlina de cinco portas como a SW 308 vão acolher mecânicas 100% eléctricas, a partir de 2023, com o fabricante a reclamar as honras de ser o primeiro europeu a fazê-lo numa silhueta de carrinha, afirmando a sua aposta de oferecer o mesmo modelo com distintas mecânicas, mas sem alterar a sua filosofia ou mexer muito no design, repetindo o que já fizera com o mais pequeno 208.

Ambas as carroçarias, que já são comercializadas com motores térmicos, a gasolina e a gasóleo, e com mecânicas híbridas de ligar à corrente, contarão com um novo motor eléctrico a debitar 115 kW, o equivalente a 156cv, com um binário máximo, disponível desde o arranque, de 260 Nm. Números que permitem que o e-308 e o e-308 SW acelerem rápida e instantaneamente assim que se pressionar o acelerar, apesar de ainda não existirem números para as futuras prestações.

O motor é alimentado também por uma nova bateria com capacidade útil de 51 kWh, cuja composição química, discrimina a marca, “resulta numa fórmula final de 80% níquel, 10% manganês e 10% cobalto”, e que permitirá percorrer com uma só carga mais de 400 quilómetros, estima a Peugeot. Isso é possível com um consumo de apenas 12,7 kWh/100 km​​, o qual foi obtido graças à combinação de uma série de factores.

Além da optimização da mecânica e das melhorias na bateria, houve uma preocupação extra com a aerodinâmica, nomeadamente na secção dianteira e inferior da carroçaria, mas também na redução de perdas por atrito, com a inclusão de pneus classe A.

O condutor também poderá gerir a forma como pretende gastar a bateria: percorrer menos quilómetros, mas aproveitando a dinâmica do carro, seleccionando o modo Sport, escolhendo uma condução Normal, ou esticando a autonomia em Eco. A função Brake também está disponível, promovendo a desaceleração de cada vez que se solta o pedal do acelerador e, dessa forma, recuperando energia.

Para recarregar, os eléctricos 308 chegam de série com um carregador trifásico de bordo com uma potência nominal de 11 kW, mas a tomada aceita todos os modos de carregamento. Utilizando um posto de carregamento público de 100 kW é possível passar de 20% a 80% de carga em menos de 25 minutos.

No que diz respeito à tecnologia a bordo, ambas as silhuetas chegam com ajudas à condução de última geração, incluindo controlo de velocidade adaptativo com função de pára-arranca, monitorização de longo alcance (até 75 metros) do ângulo morto e alerta de tráfego traseiro, que chama a atenção para potenciais perigos ao fazer marcha-atrás. Mas também trazem o melhor que o 308 já tinha nas restantes mecânicas, como a mais recente geração do i-Cockpit, com volante compacto e aquecido, painel de instrumentos digital 3D, configurável e personalizável e um ecrã central táctil de dez polegadas.