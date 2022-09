Pai da criança do incidente em Famalicão apresenta queixa: “Isto não pode acontecer mais”

O pai da criança que foi obrigada a retirar uma camisola do Benfica para assistir ao jogo frente ao FC Famalicão vai apresentar queixa no Ministério Público para que o caso não se repita. Entretanto, o clube famalicense diz que o progenitor não procurou “alternativa para o seu acesso” à bancada dos visitados.

