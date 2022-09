Queres ser David Bowie?

Não sabemos o que é que as pessoas podem, hoje, esperar de um filme sobre David Bowie. Tantas foram as personalidades que o “camaleão” assumiu ao longo da sua carreira que, provavelmente, cada um irá esperar um filme diferente de Moonage Daydream. Mas quase apostamos que o que o documentarista Brett Morgen (Cobain: Montage of Heck) minuciosamente fez a partir de um século de imagens e sons e dos arquivos intermináveis do próprio Bowie não é o que ninguém espera. O que é mesmo muito bom.