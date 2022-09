Cada vez menos partos e médicos mais velhos. Metade dos obstetras no SNS tem mais de 50 anos

São cada vez menos e estão cada vez mais envelhecidos e dispersos por quase quatro dezenas de maternidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Dos 819 especialistas em ginecologia e obstetrícia que em 1 de Julho estavam oficialmente a trabalhar nas 38 maternidades públicas do país, mais de metade têm mais de 50 anos e 44% estão acima dos 55 anos, tendo por isso direito de não fazer urgências. Há mesmo maternidades no interior do país, como as dos hospitais de Bragança e de Portalegre, que contam com apenas três especialistas no quadro cada uma e todos têm mais de 55 anos, de acordo com os dados recolhidos pelo grupo de trabalho que está a estudar a reorganização destes serviços e a que o PÚBLICO teve acesso.