Light & Magic, ou a magia pré-industrial

Spiral, AMC, terça-feira, 22h10

Criada por Alexandra Clert e Guy-Patrick Sainderichin, esta série policial do francês Canal+ estreou-se originalmente em Dezembro de 2005. Mostra-nos, tal como a americana Lei & Ordem, várias facetas da lei em Paris, tanto em termos do sistema legal quanto do judicial.

​Swimming with Sharks, TVCine Emotion, quarta-feira, 22h10

Em 1994, George Huang escreveu e realizou um filme chamado Swimming with Sharks, sobre as suas experiências frustrantes a trabalhar no ambiente tóxico dos estúdios de Hollywood, mais propriamente a Columbia, para bullies. Este ano, depois de o produtor Scott Rudin, que sempre foi visto como uma inspiração para esse filme, ter sido denunciado como um patrão abusivo, estreou-se esta série criada por Kathleen Robertson. É inspirada no filme, com Kiernan Shipka no papel de uma ambiciosa estagiária e Diane Kruger como uma CEO de um estúdio.

Santo, Netflix, sexta-feira

Santo é um traficante de droga brutal cuja cara nunca foi vista por ninguém. Deixa sempre um rasto de mortos e torturados por onde passa. Dois polícias, um brasileiro, interpretado por Bruno Gagliasso, e um espanhol, a quem é dada vida por Raúl Arévalo, juntam-se para o tentarem apanhar. Uma criação de Carlos López que conta também com Victoria Guerra no elenco.

​Goodnight Mommy, Amazon Prime Video, sexta-feira

Encabeçado por Naomi Watts, este é um remake do filme de terror homónimo austríaco de 2014, que tinha sido assinado por Veronika Franz e Severin Fiala. Desta feita, a realização fica a cargo de Matt Sobel. É a história de dois gémeos que se mudam para uma nova casa com a mãe deles, que acabou de fazer uma cirurgia plástica na cara. Ainda com as ligaduras a taparem tudo, os filhos suspeitam de que muito mudou e que aquela pessoa já não é quem eles conheceram antes.​

Los Espookys T2, HBO Max, sábado

Passados mais de três anos da primeira época, está de volta Los Espookys, a bizarra criação cómica de Julio Torres, Ana Fabrega e Fred Armisen co-protagonizada pelos próprios e centrada num grupo de amigos amantes de terror que criam uma empresa de sustos à medida num país nunca mencionado da América do Sul. O chileno Sebastián Silva, que assinou filmes como Crystal Fairy ou Magic Magic, é o realizador dos quatro primeiros episódios desta temporada, estando os últimos dois a cargo da própria Ana Fabrega.

R.N.