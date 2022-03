William Hurt, tão perto, tão longe

Não esqueço, de William Hurt (1950-2022), os seus esgares, a sua sonoridade gutural, a forma como, com essa performance do corpo, reconheceu e aceitou o seu percurso agónico a partir do momento em que se cruzou com a “femme fatale”. Estou a falar, obviamente, de Body Heat/Noites Escaldantes, de Lawrence Kasdan (filme que é pouco óbvio para quem não foi adolescente em 1981).