Tombada há 11 anos, ponte velha do Vouga anseia classificação para se salvar

Uma “grande poça de água” no tabuleiro da ponte velha do Vouga causou-lhe estranheza. Gracinda Fernandes fazia a travessia a pé, a caminho de uma missa e da casa de um amigo adoentado, e partilhou a sensação com o marido: “Parece que a ponte está a querer arquear”, disse-lhe. O homem apressou-lhe o passo para terra firme. Dez minutos depois, a notícia passava de boca em boca na população: a ponte do Rio Vouga tinha caído.