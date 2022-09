Sp. Braga tremeu mas segurou o segundo lugar em Vila do Conde

A solidez defensiva é meio caminho andado para chegar ao triunfo e o Sp. Braga tem feito desta premissa uma pedra basilar do seu futebol na presente temporada. Nos últimos minutos do jogo deste domingo, viu fugir a possibilidade de completar o sexto encontro consecutivo sem sofrer golos, mas isso não impediu os minhotos, que voltaram a abrir a torneira no ataque, de alcançarem um triunfo importante sobre o Rio Ave (2-3), reclamando o segundo lugar isolado no campeonato.

Em Vila do Conde, o Sp. Braga entrou com eficácia na finalização no jogo da 6.ª jornada. Os anfitriões até pareciam mais afoitos e devidamente organizados, no seu 5x3x2 sem bola, mas uma breve desatenção, na sequência de um canto, resultou no golo inaugural. Ricardo Horta recebeu na área, rodou por fora, cruzou de primeira e Al Musrati, ao segundo poste, fez o 0-1

Aos 11’, os minhotos já estavam na frente e com índices de confiança em alta. Jogando à largura, procuravam Sequeira e Fabiano para cruzar, jogando por dentro, apostavam na família Horta (André e Ricardo) e em Iuri Medeiros para ligar o jogo. Aos 25’, Medeiros surgiu solto ao segundo poste para finalizar, viu Jhonatan defender o primeiro remate, mas aproveitou a recarga para o 0-2.

O Rio Ave, atordoado, procurou reagir, nem sempre com grande critério, mas Joca e Guga ainda tentaram criar perigo antes do intervalo. Seria necessário, porém, um par de alterações (entraram Paulo Vítor e João Ferreira) para os vila-condenses ganharem um pouco mais de iniciativa no segundo tempo.

Através de cruzamentos longos (e de lances de bola parada), a equipa da casa ainda causou algum frisson, mas um erro infantil, aos 69’, sentenciou o encontro. Num lançamento lateral no terço defensivo do Rio Ave, Ricardo Horta ganhou a bola, tabelou com Álvaro Djaló e concluiu a jogada.

Foi um golpe duríssimo nos vila-condenses, que tardaram a reencontrar-se. Resultado? Dois golos feitos (Horta e Banza) que o guarda-redes Jhonatan transformou em duas grandes defesas, mantendo, pelo menos, intacta a honra dos anfitriões. E a verdade é que, ultrapassado esse momento de desnorte, ainda se viu a versão mais incisiva do Rio Ave.

Aos 81’, a equipa treinada por Luís Freire reduziu por Boateng, após cruzamento e jogada de insistência de Aziz, e aos 87’ foi o próprio avançado ganês a finalizar, após um passe de ruptura de Paulo Vítor. De repente, o improvável parecia possível e Boateng ainda rematou cruzado para defesa de Matheus.

Não chegou para garantir um ponto, nem para travar a caminhada triunfante do Sp. Braga na Liga, prova na qual somou a quinta vitória consecutiva, recolocando-se na segunda posição, depois da ultrapassagem provisória do FC Porto.