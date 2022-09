Costa garante mais orçamento para a Saúde em 2023 e espera por Marcelo para escolher direcção executiva do SNS

O novo ministro da Saúde tomou posse este sábado. Manuel Pizarro saiu do Palácio de Belém com a garantia dada por António Costa de que o ministério que lidera a partir de hoje terá mais dinheiro no Orçamento para o próximo ano. Em declarações aos jornalistas depois da cerimónia, o primeiro-ministro disse que o novo governante terá “todas as condições” para executar o Programa de Governo, mas referiu também a necessidade de apostar na melhoria da gestão e da organização do Serviço Nacional de Saúde (SNS).