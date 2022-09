A6 Avant, uma grande carrinha da Audi que junta qualidades premium à electrificação eficiente

A Audi A6 Avant é uma grande carrinha que prima pelo conforto sem descurar o desempenho. Isso pode ser testemunhado em todas as suas declinações. No entanto, as variantes híbridas de ligar à corrente juntam àqueles predicados à eficiência e à possibilidade de circular diariamente sem se ser responsável por emissões de CO2. E a entrada de gama, a 50 TFSIe, é proposta por menos de 50 mil euros sem IVA para conquistar as empresas.