Benfica bate FC Porto e conquista Supertaça de hóquei em patins

O Benfica venceu neste sábado, pela oitava vez e 10 anos depois da última conquista, a Supertaça António Livramento de hóquei em patins, ao derrotar o FC Porto por 4-2, num encontro realizado em Barcelos.

Pablo Álvarez, aos 5, 31 e 50 minutos, e Diogo Rafael, aos 18, fizeram os golos dos “encarnados”, que ao intervalo venciam por 2-1, enquanto Gonçalo Alves, aos 15, e Rafa, aos 31, marcaram para os “azuis e brancos”.

No ranking da prova, o FC Porto, que tinha arrebatado as últimas quatro edições (2016 a 2019), continua a liderar destacado, com 23 títulos, em 38 edições, enquanto o Benfica reforçou o segundo posto, com oito.