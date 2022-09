A inflação não é igual para todos e as ajudas também não deviam ser

O problema de tentar chegar a quase todos é que quem precisa recebe menos. Contrariamente ao que o governo afirma, dar 50 euros a todas as crianças por igual não significa que se atribui o mesmo valor a todas as crianças.

Não há soluções mágicas para a inflação. Em primeiro lugar, contrariamente ao que se ouve por aí, ela não é boa para as contas públicas. Há um efeito positivo temporário na receita dos impostos indiretos. Só que a necessidade de despesa para fazer face aos efeitos nefastos do aumento de preços, o impacto no serviço da dívida, com o aumento das taxas de juro, junto com a desaceleração da economia que aí vem, transformarão rapidamente as boas em más notícias.