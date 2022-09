Governo quer que deslocações a pé entre casa e trabalho aumentem um terço até 2030

No final da década, o Governo quer que haja mais 35% pessoas a andar a pé para o emprego ou para a escola. Esta é uma das metas incluídas na Estratégia Nacional de Mobilidade Activa Pedonal 2020-2030 (ENMAP), documento que está com um atraso de dois anos, mas que deverá ser apresentado este mês.

O objectivo foi apresentado pelo secretário de Estado da Mobilidade Urbana, Jorge Delgado, no congresso Cidades que Caminham, que decorre na Fundação Francisco Manuel dos Santos, no Porto, entre esta quinta-feira e sexta-feira.

De acordo com os últimos dados disponíveis a nível nacional, os Censos 2011, a deslocações a pé para a escola ou trabalho representavam 13,53% do total. O automóvel privado continuava a ser o mais utilizado, com uma quota de 63,31% das deslocações. Há dados intercalares desse mesmo indicador, de 2017, mas apenas relativos às áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, que têm melhores redes de transportes públicos. Ainda assim, os números não são menos desequilibrados: 23% deslocam-se a pé em Lisboa e 18,5% no Porto; 58,9% escolhem o transporte individual na capital e 67,6% na invicta.

A essa subida na “quota modal das deslocações pedonais”, anunciou Jorge Delgado, junta-se o objectivo de aumentar “50% a quota modal das centralidades urbanas com condições de acessibilidade universal”, referiu, no congresso organizado pelo Instituto Cidades e Vilas com Mobilidade.

No plano, antecipou, há uma série de medidas que cobrem áreas como a formação técnica, a consciencialização da população, a execução e requalificação de infra-estruturas, mas também o desenvolvimento de manuais de novas técnicas ou a criação de incentivos aos municípios para que estes criem os seus Planos de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS).

Ainda há poucas autarquias que já estejam a trabalhar nesse sentido, mas a recente Lei de Bases do Clima, publicada no final de 2021, faz com que os municípios tenham que elaborar os seus PMUS num prazo de dois anos.

A ENMAP, que será apresentada “muito em breve”, tem na educação, na cultura, no planeamento, nas infra-estruturas e nos incentivos fiscais os seus cinco vectores estratégicos. Aos jornalistas, o secretário de Estado disse que espera poder apresentar o documento ainda este mês. “É uma estratégia que tem de ser aprovada em Conselho de Ministros. A documentação está praticamente pronta”, introduziu. “Se conseguirmos [apresentá-la] na Semana Europeia da Mobilidade será bom, simbolicamente”, acrescentou, sem querer antecipar mais detalhes da ENMAP.

O documento que pretende impulsionar a mobilidade pedonal tem a sua origem noutra peça estratégica, a relativa à mobilidade activa ciclável, que foi apresentada em 2019. Nele estava previsto que a ENMAP estivesse desenhada até ao primeiro trimestre de 2020, mas o secretário de Estado justificou a demora com o facto de serem “matérias novas” e de haver “um caminho de aprendizagem a fazer” numa estratégia que ser quer participada.