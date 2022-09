João Henriques sucede a Vasco Seabra no Marítimo

O próximo jogo do Marítimo está marcado para domingo, com a recepção ao Gil Vicente, seguindo-se a visita ao Benfica, actual líder do campeonato.

O treinador João Henriques assumiu nesta quinta-feira o comando técnico do Marítimo, 18.ª e último classificado da I Liga. “O técnico de 49 anos, natural de Tomar, chegou na noite de ontem [quarta-feira] à pérola do Atlântico. O novo timoneiro “verde-rubro” apresentou-se, na manhã de hoje, no Complexo Desportivo do Marítimo”, lê-se no comunicado do clube.

O técnico chega ao Marítimo depois de ter comandado, na I Liga, o Paços de Ferreira (2017/18), o Santa Clara (2018/19 e 2019/20), o Vitória de Guimarães (2020/21) e o Moreirense (2021/22).

Após cinco derrotas nas primeiras cinco jornadas, naquele que é o pior arranque de sempre dos insulares nas 43 presenças entre os “grandes”, o despedimento de Vasco Seabra abriu esta vaga para Henriques.

O próximo jogo do Marítimo está marcado para domingo, às 18h00, com a recepção ao Gil Vicente, seguindo-se a visita ao Benfica, actual líder do campeonato.