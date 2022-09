Coreógrafo Mårten Spångberg dá curso no Porto e junta dança com crise climática

É um curso para performers e pessoas que trabalhem no campo da dança ou tenham interesse pelo corpo e as suas acções e traz ao debate o tema do século: a crise climática. O coreógrafo sueco Mårten Spångberg, que tem feito da ecologia parte importante do seu trabalho, vai estar no Porto para dirigir o próximo curso dos Colectivo Pláka, na Galeria Municipal do Porto, em duas datas: de 28 de Setembro a 1 de Outubro e entre 12 e 15 de Outubro.

Com a participação das também coreógrafas e bailarinas Anne Juren e Hana Lee Erdman, o curso, que promove “a prática conjunta de possibilidades de ecologias alternativas”, decorrerá em oito sessões e tem um custo de 50 euros por participante, com uma lotação máxima de 20 pessoas.

As candidaturas já estão a decorrer e a selecção dos participantes será feita por Mårten Spångberg, artista e teórico da dança que vive e trabalha em Estocolmo. Os interessados devem candidatar-se por email (para plaka@agoraporto.pt), disponibilizando informações como “nome, idade, profissão ou ocupação, número de telefone, carta de motivação e CV abreviado (até três mil caracteres, com espaços, em inglês ou português)”, lê-se num comunicado enviado às redacções.

O curso The Climate, The Worry, The Dance “tomará a forma de um processo de investigação guiado, sublinhando relações e acções em que espírito, corpo e mente são entendidos como fundamentais na luta contra a preocupante crise climática”, descreve o comunicado.

A iniciativa da Galeria Municipal do Porto insere-se na plataforma municipal de apoio à arte contemporânea Pláka e é dirigida pelos Colectivos Pláka, “grupos de pensamento, discussão e acção sobre a sociedade, cultura e arte contemporânea estruturados em forma de cursos e workshops”.

Este é o segundo curso dos Colectivos Pláka este ano. A cada um, é editada “uma publicação que reúne textos, palestras e outros documentos que ecoam e expandem as temáticas desenvolvidas durante as várias sessões”, refere o site da plataforma Pláka.