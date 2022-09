Henrique Araújo e António Silva renovam com o Benfica

Ambos ficaram com vínculo válido até 2027.

Henrique Araújo e António Silva, jogadores do Benfica, prolongaram os vínculos com o clube até 2027. Os “encarnados” anunciaram nesta segunda-feira a extensão dos contratos dos dois jovens formados no clube, ambos campeões da Youth League.

Quer o avançado quer o central fazem parte do actual plantel de Roger Schmidt, embora em momentos diferentes de afirmação. António Silva é, por estes dias, opção habitual no “onze” inicial, fruto da lesão de Morato, que se juntou a João Victor e Lucas Veríssimo na “enfermaria”.

O jovem central de 18 poderá, em tese, ter algumas semanas de titularidade e conquistar um espaço para si antes do regresso aos relvados da concorrência pesada. Mas está, com apenas dois jogos realizados, numa fase embrionária de afirmação.

Já o avançado Henrique Araújo está, por um lado, com concorrência actual mais feroz, mas, por outro, ocupa uma posição de maior rotatividade. Gonçalo Ramos é o titular e a primeira opção para sair do banco tem sido Musa, contratado ao Boavista, mas há, ainda assim, muito espaço para o atacante que já tem jogado bastante desde a pré-temporada - e com golos.

António Silva fez dois jogos pela equipa principal do Benfica, enquanto Henrique Araújo já leva 13 jogos e quatro golos marcados.

“Não esperava ter já dois jogos na equipa A e a renovação era algo que eu desejava muito e que o clube me proporcionou. Espero estar à altura das expectativas que o clube tem de mim”, lançou António Silva, de 18 anos, à BTV.

Por seu turno, Henrique Araújo assinalou estar “muito satisfeito com esta demonstração” que o Benfica faz do seu valor, sublinhando que “há sempre responsabilidade” em retribuir. “Tenho de continuar a fazer o meu trabalho como tenho feito até aqui. Trabalhar sempre bem, para aparecerem sempre oportunidades, e ajudar o clube a ganhar títulos”, acrescentou o ponta-de-lança de 20 anos.