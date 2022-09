Boavista regressa aos triunfos à custa do Paços de Ferreira

Com um golo do eslovaco Bozenik, no Estádio do Bessa, o Boavista venceu esta segunda-feira o Paços de Ferreira, por 1-0, em partida da 5.ª jornada da I Liga, saltando à condição para o quinto lugar da classificação, com 9 pontos, permanecendo os pacenses no penúltimo posto, ainda sem qualquer ponto averbado.

Depois de uma primeira parte sem golos, a intervenção do VAR levou o árbitro Cláudio Pereira a anular o golo do extremo pacense Nigel Thomas (53'), um cruzamento/remate a trair o guarda-redes da casa. Uma falta de Rui Pires sobre Bozenik, no início da jogada concluída pelo neerlandês, invalidou o lance que deu novo alento à formação portuense.

Uma transição pela esquerda, após perda de bola do ataque do Paços de Ferreira, permitiu a Bozenik marcar o único golo da noite (58'), que resultou na terceira vitória em cinco partidas, depois de duas derrotas consecutivas frente a Casa Pia e Benfica.

O Paços de Ferreira averbou a quinta derrota num arranque de época em que soma apenas dois golos, marcados na Luz, no último jogo, tendo já sofrido 10 golos. Está apenas à frente do Marítimo, também sem pontuar no campeonato.