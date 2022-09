Na Europa há oito medicamentos autorizados para a covid-19

Começámos com o remdesivir logo nos primeiros meses da pandemia. Entretanto, já estão autorizados oito fármacos na Europa. São seguros? E quais usamos em Portugal?

Primeiro chegaram as vacinas, depois os medicamentos. Desde os primeiros meses da pandemia que investigadores e empresas farmacêuticas procuram soluções para tratar e prevenir sintomas graves como consequência da infecção da covid-19. E se as vacinas evitaram quase 20 milhões de mortes no primeiro ano de administração, os medicamentos têm tido um percurso mais lento.