Pôr fim ao meu contrato de gás natural tem custos?

Com os anúncios de aumentos dos tarifários de gás natural a sucederem-se no mercado liberalizado, a escapatória planeada pelo Governo para as famílias e pequenos negócios é o regresso ao mercado regulado, que tem preços mais baixos que a concorrência em mercado liberalizado. Esta possibilidade está vedada aos consumidores de gás desde 2010, com excepção dos clientes economicamente vulneráveis, que podem ter acesso à tarifa social.